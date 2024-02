Wta 500 San Diego 2024 | programma | orari e ordine di gioco martedì 27 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ildi27del Wta 500 di San. Nessuna italiana in campo. C’è la testa di serie numero 8 Fernandez in campo con Maria. In campo Wozniacki contro Blinkova e Vekic contro Hui. Ecco ilcompleto della giornata. BARNES STADIUMore 22.00 Dolehide vs Yastremska a seguire (8) Fernandez vs Maria a seguire (7) Vekic vs Hui a seguire Wozniacki vs Blinkova SportFace.