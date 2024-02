Umiltà intellettuale | un valore da riscoprire in tempi di tuttologia

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di martedì 27 febbraio 2024) In un’era dove ognuno sembra avere un’opinione su tutto e dove la stragrande maggioranza delle persone è convinta di avere sempre ragione, l’invita al riconoscimento delle proprie limitazioni conoscitive e alla valorizzazione delle prospettive altrui. Questa risorsa diventa cruciale per sfidare l’onda crescente di certezze infondate e per approdare a una comprensione più profonda e inclusiva del mondo che ci circonda. Cosa significa? L’è la consapevolezza delle limitazioni della propria conoscenza, della fallibilità delle proprie convinzioni e la conseguente apertura a nuove prospettive, idee, opinioni. Significa aprirsi all’apprendimento continuo e alla comprensione profonda riconoscendo che non si sa tutto e che gli ...