Sardegna | Truzzu ammette | “Colpa mia” La decisione sul riconteggio

Come guidata da un’inarrestabile forza di gravità, il rischio di una disfatta sarda piomba in consiglio dei ministri. È primo pomeriggio, ma a Palazzo Chigi ... (ilgiornaleditalia)

Alessandra Todde , candidata M5S sostenuta da Pd e centrosinistra, ha vinto le Elezioni Regionali in Sardegna di domenica 25 febbraio, battendo Paolo Truzzu, ... (corriere)

“Sono molto contenta e orgogliosa, credo che oggi si possa scrivere una pagina di storia per la Sardegna“. Sono passate più di 24 ore dall’inizio dello ... (ilfattoquotidiano)

Lorenzo Pregliasco: “Dopo la vittoria in Sardegna, la sfida si fa più interessante anche in Piemonte”: Sta dicendo che con Alberto Cirio sarebbe diverso «Indubbiamente il Piemonte non è la Sardegna. La candidatura di Cirio è più forte di quella di Truzzu quanto a valutazione dell’elettorato sul suo ...torino.repubblica

Confartigianato: auguri alla presidente Todde: Oltre 34mila imprenditori artigiani sardi fanno gli auguri alla neo Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde per il lavoro che la attenderà nei prossimi anni: la nota dell´associazione di c ...alguer

I risultati definitivi delle elezioni regionali in Sardegna: vince Todde, Pd primo partito davanti a Fdi: Il voto disgiunto ha quindi inciso, soprattutto se vediamo come il centrodestra abbia ottenuto il 48,8% di voti per le liste mentre il candidato, Paolo Truzzu, si è fermato al 45%. Truzzu ha ottenuto ...lanotiziagiornale