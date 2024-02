"In questo momento vogliamo dare merito a quello che hanno fatto i calciatori" FIRENZE - In vista della sessione di mercato invernale che sta per aprirsi "ci ... (sport.tiscali)

Il mercato di riparazione è stato un flop: domande su Dendoncker: L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato flop di gennaio in casa Napoli: “Ha acquistato Mazzocchi, pensando che a Mazzarri potesse tornare utile con la difesa a tre ...forzazzurri

A Cagliari via agli investimenti nella cantieristica nautica: Il Distretto della cantieristica nautica del Porto Canale di Cagliari si prepara ad ospitare gli insediamenti produttivi. Investimenti per potenziare l’economia del mare in Sardegna.nauticareport

Smartphone, il mercato delle riparazioni vale 67 mld in Ue: in Sicilia l’assistenza costa meno: Oltre uno smartphone su dieci in circolazione nell'Ue è ricondizionato e la nuova Legge Europea sulle riparazioni in fase di approvazione a Bruxelles è destinata a veder aumentare un mercato, quello d ...corrieretneo