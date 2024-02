Ciao Darwin Rewind | su Canale 5 la storia del programma cult che chiude davvero?

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di martedì 27 febbraio 2024) Chissà seè finito per sempre. Stando alle parole di Paolo Bonolis, che ildi5 lo ha ideato con Stefano Magnaghi e condotto fin dalla prima edizione, ha terminato il suo ciclo con l’ultima stagione, andata in onda a cavallo tra il 2023 e il 2024. Bonolis sembra convinto, ma Mediaset potrebbe chiedergli di realizzare nuove puntate, anche alla luce dei buoni ascolti ottenuti in queste settimane. Intanto,5 ha deciso di omaggiare uno dei suoi titoli storici con, in onda questa sera, martedì 27 febbraio 2024, alle 21:40. Un appuntamento speciale, prodotto da SDL2005, in cui Bonolis ripercorrerà ladelche, con il suo studio parascientifico alla ricerca ...