Vlahovic sulla Juve | «Serve cattiveria contro il Frosinone»

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dusan, attaccante della, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione prima della partitailDusanha parlato a Dazn prima di. LE PAROLE – «Nell’ultimo periodo non dico che abbiamo perso quella, noi lavoriamo allo stesso modo ma è capitato così. Dobbiamo voltare pagina, dal primo minuto dobbiamo essere avvelenati. E’ un anno diverso da quello scorso visti i problemi che avevo avuto, ma pensiamo al presente. I gol arrivano con l’aiuto della squadra, ma non significano nulla se non aiutano il gruppo».

Nicola Amoruso , ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle ultime prestazioni di Dusan Vlahovic con la maglia della Juve Nicola Amoruso , ex ... (calcionews24)

TJ - JUVENTUS-FROSINONE 1-0 - Vlahovic firma il vantaggio! Ammonito Bremer: 10' - Fallo su McKennie da parte di Mazzitelli, calcio di punizione per la Juventus sulla metà campo. 8' - Punizione battuta dal Frosinone con Soulè ma la barriera fa il suo lavoro: è stato Gatti ad ...tuttojuve

Diretta Juventus - Frosinone (0-0) Serie A 2023: 'andata i bianconeri vinsero ma con fatica grazie al gol nel finale di Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri ritrova Bremer, squalificato a Verona ma perde Danilo per infortunio… Leggi ...informazione

TJ - JUVENTUS-FROSINONE 1-0 - Vlahovic sblocca subito la gara: bianconeri avanti! Assist di McKennie: 3' - GOOOOOOOL! JUVENTUS SUBITO IN GOL! Palla per McKennie sulla destra, l'americano avanza e trova l'imbucata per Vlahovic che da due passi non può sbagliare e porta avanti i bianconeri.tuttojuve