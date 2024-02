Rugby | Gonzalo Quesada | “Una palla che entra o non entra non pregiudica ciò che di buono abbiamo fatto”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il CT della Nazionale italiana di, ha commentato in conferenza stampa il pareggio degli azzurri per 13-13 in casa della Francia nella terza giornata del Sei Nazioni 2024, parlando ovviamente del palo colpito da Garbisi a tempo scaduto su calcio piazzato, che, se realizzato, avrebbe certificato la vittoria dell’Italia. L’analisi del CT dell’Italia: “Credo chegiocato praticamente due partite diverse tra primo e secondo tempo. Il primo tempo è il risultato del lavoro disciplinato e coraggioso dei nostri giocatori: una cosa che conferma che i ragazzi sono assolutamente consapevoli del livello di sforzo che possono sostenere. All’intervalloparlato tra di noi e ci siamo detti di mantenere lae obbligare la difesa francese a occupare tutta la ...

