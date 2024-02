Regno Unito: leader settore auto, mercato si apre a EV di marchi cinesi: Londra, 25 feb – (Xinhua) – Un numero crescente di marchi automobilistici cinesi, soprattutto marchi di veicoli elettrici (EV), sta entrando nel Regno Unito (UK) e i consumatori britannici sono aperti ...romadailynews

Ita: torna a Londra come Official Carrier del Travel Hashtag 2024 -2-: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 feb - Il Regno Unito e' "uno dei mercati strategici per la Compagnia grazie ai collegamenti giornalieri tra Londra e i suoi aeroporti di riferimento di Roma ...borsaitaliana

Attacco Usa e Gb contro Houthi in Yemen: 0.10 Attacco Usa e Gb contro Houthi in Yemen Usa e Regno Unito hanno attaccato 18 o- biettivi degli Houthi in Yemen, pren- dendo di mira armi e missili per pro- teggere vite umane e le rotte commer- ...servizitelevideo.rai