Operaio travolto e ucciso sull’A7 | una scena terribile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 febbraio 2024) Incidente mortale sull’autostrada A7 Milano-Serravalle all’altezza dello svincolo di Castelnuovo Scrivia, nell’Alessandrino. Intorno alle 14,30 unal lavoro è stato investito lungo il tratto in direzione Genova. Soccorso dagli operatori del 118, è deceduto nonostante le manovre di rianimazione. La dinamica dell’incidente, riporta Repubblica, è ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine: sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Milano Ovest. Il traffico è stato interrotto tra le uscite di Casei Gerola e Castelnuovo Scrivia. L'articolo proviene da The Social Post.