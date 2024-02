Non basta Leao | a San Siro il Milan fa 1-1 con l' Atalanta

(Di domenica 25 febbraio 2024)in vantaggio con il grande gol di Rafa, si fa riacciuffare dal rigore di Koopmeiners in chiusura di primo tempo. Nella ripresa i rossoneri non sfondano e il match con l'termina 1-1

Il Napoli non sbanca Cagliari: la squadra azzurra sperava di tornare a vincere in trasferta a tre mesi dall'ultima volta ma la rete all'ultimo respiro di ... (ilmattino)

Roma, 25 feb. (askanews) – Pareggio beffa del Napoli a Cagliari (1-1). Osimhen la mette in rete al 66?. Poi il Napoli ha due opportunità per chiuderla e ... (ildenaro)

Milan-Atalanta 1-1, cronaca e tabellino: Koopmeiners risponde a Leao: Milan-Atalanta 1-1, la cronaca e il tabellino della gara di domenica sera valida per il ventiseiesimo turno di Serie A – Non basta il ritorno al gol in Serie A di Leao a Pioli per portare a casa i tre ...tag24

Serie B - Un quarto da 37 punti non basta all' OraSì per aver ragione dell'Andrea Costa: Spalti gremiti per il derby tra Ravenna e l'Andrea Costa che inizia con le ricche coreografie dei tifosi e la presentazione al pubblico ravennate del nuovo acquisto Karlo Uljarevic, play/Guardia ...pianetabasket

Nuova Sondrio sconfitta dalla Trevigliese: non basta l'assedio, la vetta della classifica resta a un passo: Non basta oltre un’ora di gioco nella metà campo avversaria con un palo colpito, diverse occasioni fallite per un soffio, una rete frutto di una pregevole combinazione per evitare alla Nuova Sondrio ...primalavaltellina