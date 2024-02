Matteo Salvini parla delle cariche sui cortei: "Giù le mani dalle forze dell'ordine"

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 25 febbraio 2024) "È giusto analizzare se qualcuno ha ecceduto. Anche i poliziotti sono uomini e donne, non sono robot. Ma non è accettabile che le centinaia di migliaia di persone in divisa vengano tirate in ballo. Giù ledell'ordine": lo dicendosullafestazione studentesca a Pisa.