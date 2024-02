Ginnastica artistica | Yaqin Zhou 14 9 alla trave e poi doppia al corpo libero Kovtun e Davtyan vincono in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) A Cottbus (Germania) si è conclusa la seconda tappa delladeldi, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità che mette in palio anche alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (due tagliandi per attrezzo al termine della serie formata da quattro appuntamenti). Grande spettacolo in terra tedesca con le ultime cinque finali, a questo evento non erano presenti atleti italiani (ieri si è disputata la seconda prova di Serie A ad Ancona).si è imposta la cinesecon una micidiale rasoiata da 14.900 (6.7 il D Score), dopo che ieri la nostra Manila Esposito si era espressa in 14.800 nel capoluogo marchigiano. Alle spalle dell’asiatica si sono piazzate le temibilissime ...