Un giardino per incoraggiare tutte le Lidia Poët - Milano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Milano le ha dedicato ildi Piazza San Pietro in Gessate, all’incrocio tra via Chiossetto e largo Marco Biagi, di fronte al Palazzo di Giustizia, dove anche grazie a lei lavorano ogni giorno centinaia di avvocate, procuratrici e magistrate.è stata la prima avvocata italiana. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi. Lella Costa ha chiuso con una lettura.nasce a Perrero in provincia di Torino il 26 agosto del 1855 da una agiata famiglia valdese. È tra le prime donne italiane a frequentare la facoltà di Giurisprudenza, materia in cui si laurea a Torino nel 1881 discutendo una tesi sulla condizione femminile nella società e sul diritto di voto per le donne. Superato l’esame di abilitazione alla professione forense si iscrive all’Ordine ...

