Lancio fatale dalle cime lecchesi Oggi l’ultimo saluto al paracadutista

Lancio fatale dalla Paganella, muore un base jumper

(Di sabato 24 febbraio 2024) Cieli blu, come si congedano e onorano i parà, per Alessandro Fiorito, il base jumper di 62 anni di Gallarate che mercoledì mattina, durante la fase terminale di un volo con la tuta alare, si è schiantato contro una parete di roccia delle montagne del lago di Como ed è precipitato al suolo da un centinaio di metri, senza possibilità di scampo. Il suo funerale verrà celebrato questa mattina alle 10.30, nella chiesa di San Maurizio Canavese, in provincia di Torino, paese d’origine del. "Mio papà era speciale, gli volevano tutti bene, era il più gentile del mondo", lo ha ricordato Rodolfo, il figlio adolescente, che lui chiamava affettuosamente Dodo. Prima di partire alla volta del Forcellino ad Abbadia Lariana, Alessandro era passato a scuola da Dodo per portargli un quaderno che si era dimenticato a casa. Papà e figlio si sarebbero dovuti rivedere la ...