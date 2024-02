Alessandra Mussolini: «Per il mio cognome ho dovuto lasciare il cinema. Mio padre? Un traditore seriale»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Per colpa del suohail. Anche se l’ha diretta Ettore Scola in uno dei capolavori delantifascista.si racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera in cui riepiloga la sua vita e la sua carriera. Nel colloquio con Tommaso Labbate racconta le riprese di Una giornata particolare e il regista: «Era molto legato a zia Sophia (Loren, ndr ), durante le riprese stavano sempre insieme, affiatatissimi. In quel film c’è un errore, causato da me e mia mamma, che era venuta sul set. Un giorno stavo malissimo, tosse e mal di gola, faceva freddo e mi mise addosso un loden, che però era decisamente anacronistico per l’epoca in cui era ambientata la pellicola. Una scena di me col loden sfuggì a tutti, dalla ...