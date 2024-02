Sessismo in accademia, testimonianze choc: "Cati trattava i soldati come cavalli"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Modena, 22 febbraio 2024 – “Tu non devi stare dalla loro parte, sono, vanno domati, devono lavorare sempre sotto stress per averne il controllo". Questa la frase che il tenente colonnello, attualmente sotto inchiesta, avrebbe detto a un soldato che tentava di mediare mentre lui discuteva con una sottoposta. "Mi chiamava ragazza immagine, specificando che questo fosse il mio più adatto impiego", riferisce inoltre una soldatessa. Donne e uomini paragonati a, minacciati quotidianamente e sottoposti a continue umiliazioni. Questo il quadro che emerge dalle denunce sul ‘sistema’: una gestione che creava, riferiscono le presunte vittime, un "clima quasi di sottomissione". Si attende la fissazione dell’udienza preliminare per il tenente colonnello dell’esercito Giampaolo ...

