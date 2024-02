Nvidia | svolta su IA | ricavi trimestre +265% sorprendono Wall Street

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (askanews) – Idisono aumentati del 265% nell’ultimoa 22,1 miliardi di dollari, poiché la società di chip più preziosa al mondo ha beneficiato di una frenesia di spesa per l’intelligenza artificiale. Lo riporta il Financial Times specificando che la performance deiha superato le già elevate aspettative degli analisti di 20,4 miliardi di dollari, sostenuta da un aumento del 409% deidei data center a 18,4 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente. “Il calcolo accelerato e l’intelligenza artificiale generativa hanno raggiunto il punto di”, ha affermato il fondatore e amministratore delegato diJensen Huang. “La domanda è in aumento in tutto il mondo tra aziende, industrie e nazioni”. Le ...