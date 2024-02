Juan Jesus cammina scalzo nella notte tutto solo al Maradona | è costretto a farlo

(Di giovedì 22 febbraio 2024)a piedi scalzi in pienaper ildeserto, dopo la fine di Napoli-Barcellona: èper via dell'antidoping.

Juan Jesus salterà Napoli-Genoa per squalifica , sfida in programma sabato pomeriggio allo stadio Maradona. L'articolo UFFICIALE – Juan Jesus salta Napoli-Genoa ... (forzazzurri)

Al termine del pareggio tra Napoli e Barcellona il difensore azzurro Juan Jesus ha tessuto le lodi del nuovo allenatore in mixed zone: Il mister... (calciomercato)

Juan Jesus a CN24: "A Barcellona per vincere e passare il turno! Su Calzona, Osimhen, Mazzarri e il campionato..." | VIDEO: UEFA Champions League - Il difensore dei partenopei Juan Jesus ha parlato a lungo in mixed zone al termine di Napoli-Barcellona 1-1, ecco quanto dichiarato ai microfoni di CalcioNapoli24. Ecco il vide ... msn

FOTO NM - Pizza da Genovesi per Giovanni Di Lorenzo dopo Napoli-Barcellona: 22.02 00:43 - MIXED ZONE - Napoli, Juan Jesus: "Osimhen era raffreddato, ci darà una mano, abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno, era il Barcellona e non una squadra di dilettanti" 22.02 ... napolimagazine

Juan Jesus in mixed: “Calzona preparato, s’è già visto in uscita palla. Sofferto Sì, ma subito poco”: Nel post-partita di Napoli-Barcellona, il difensore azzurro Juan Jesus è intervenuto in mixed-zone: "Il mister ha avuto poco tempo. Stamattina abbiamo fatto un po’ di schemi sui piazzati, ma lui è ... tuttonapoli