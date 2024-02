Dune | i segreti di una colonna sonora rivoluzionaria

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Negli anni, la musica legata alla fantascienza ha rappresentato il terreno di gioco per le più importanti tecniche di composizione moderne, permettendo di espandere i panorami e l’immaginazione degli spettacoli e svolgendo un ruolo cruciale nell’impostazione del tempo e del luogo narrativo. La possibilità di inventare un mondo di sana pianta, in totale libertà, utilizzando colori di suoni che nemmeno esistono. Se da una parte, il genere fantascientifico sembra apparentemente predisposto ad accogliere sperimentazioni sonore, dall’altra rappresenta uno scenario complicato agli occhi e alle orecchie di tutti, ma non di qualcuno: quel qualcuno è Hans Zimmer. Per Zimmer la musica è narrazione e contestualizzazione storica. Ognida lui composta non si discosta mai dal fulcro tematico narrativo, rispettando i canoni stilistici dei personaggi e ...