Docente di sostegno senza conoscenze specialistiche specifiche per il figlio | famiglia chiede un cambio Possibile farlo? Ecco cosa hanno detto i giudici

Il trasferimento su una scuola richiesta comporta il vincolo triennale per tutti i docenti. Per la successiva mobilità bisogna superare il triennio ... (orizzontescuola)

Alunni con disabilità: pochi progressi sull'inclusione scolastica, c'è ancora tanta strada da fare: Il report analizza a fondo tutti gli aspetti che afferiscono alla inclusione, dalla presenza di insegnanti di sostegno alla formazione specifica degli stessi, passando per i dispositivi informatici ... foggiatoday

Scuola media Fermi. Classe II D: Gli studenti della 2D della scuola media "Enrico Fermi" di Prato, con la guida della professoressa Micaela D’Elia e altri docenti, hanno realizzato questa pagina. lanazione

Mobilità docenti, sottoscritto accordo: sì alle deroghe ma non per i neoimmessi: Si precisa che per i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia o da elenco aggiuntivo non è prevista alcuna deroga. Permane il blocco per gli insegnanti che hanno ottenuto trasferimento, passaggio ... it.blastingnews