Allevamenti intensivi | l’obiettivo della proposta di legge | “Transizione del comparto subito oppure sarà la fine”

Allevamenti intensivi, l’obiettivo della proposta di legge: “Transizione del comparto subito…

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Oltre gli”, ecco ladi: “Il 70% dei terreni agricoli è usato per i mangimi. E il mais richiede moltissima acqua” “Serve unaecologica del nostrozootecnico. O la facciamo partireil primo a soccombereil nostro stesso settore”. Unadi, ribattezzata “Oltre gli” (sostenuta da esponente di diversi partiti di centrosinistra, M5s, Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, ma anche da Vittoria Brambilla di Noi Moderati) è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati da Greenpeace Italia, ISDE – Medici per l’ambiente, Lipu, Terra! e ...

Abbiamo parlato con la professoressa di Costruzioni rurali Marcella Guarino per capire come incidono gli allevamenti intesivi sulla produzione di PM 2,5. Le ... (fanpage)

Proiettato al Parlamento Europeo in anteprima il docufilm “Food for profit”: Non possiamo continuare a destinare miliardi di euro agli allevamenti intensivi, solo perché la lobby della carne e dell'industria zootecnica gira indisturbata per i corridoi che contano. Viviamo ... lav

Allevamenti intensivi, fondi per riconvertili e moratoria sulle nuove aziende. «È tempo di andare oltre»: Presentata alla Camera la proposta di legge nata con il contributo di Greenpeace, Isde, Lipu, Terra! e Wwf. Sarà depositata dall’Intergruppo per i diritti degli animali. Brambilla: «Cambiare subito pe ... corriere

Una proposta di legge delle ong contro gli allevamenti intensivi: La proposta di legge delle associazioni ambientaliste per favorire le piccole aziende agricole zootecniche, incoraggiando la transizione ecologica di quelle ... repubblica