(Di mercoledì 21 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio un gruppo di quattro piloti ucraini completare il programma di addestramento sugli aerei da combattimento F16 centro quest’estate secondo quanto riporta la CNN citando la Guardia Nazionale dell’Arizona di comando centrale statunitense ha reso noto che il 19 febbraio I ribelli e voti Hanno attaccato una nave americana battente bandiera greca che trasportava G insieme in un messaggio sui social media come ha dato che la nave mercantile in questione ha subito lievi danni quando un missile esploso vicino anche così l’equipaggio è rimasto sulla rotta verso l’obiettivo finale consegnare grano da Don nello Yemen a beneficio del Popolo e mi ha spiegato è stato trovato e successivamente recuperato dalle squadre di vigili del fuoco il corpo dell’ultimo operaio disperso nel crono del ...