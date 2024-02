Le Volpi in scena al teatro Mario Spina

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 21 febbraio 2024 – Un nuovo appuntamento della stagione delcomunaledi Castiglion Fiorentino: mercoledì 28 febbraio, alle 20:45, è in programma Le, spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci della compagnia CapoTrave, con Antonella Attili, Giorgio Colangeli e Federica Ombrato, che prende il ruolo della figlia, interpretato da Luisa Merloni nelle date del 2023. Dopo il successo di La lotta al terrore e Piccola Patria, che hanno attraversato l'Italia con oltre 70 repliche, questo nuovo lavoro torna nella Provincia italiana, per indagare le logiche della politica, i suoi cortocircuiti, in una storia che affronta il tema della corruzione. Protagonista un trio di interpreti eccezionali: Antonella Attili ("Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, "Il Paradiso delle Signore", "Propaganda ...

Basket in carrozzina. Playoff, Santo Stefano di scena a Firenze: La Santo Stefano Kos Group inizia i playoff scudetto contro le Volpi Rosse Menarini, una squadra giovane e talentuosa. Il coach Ceriscioli avverte che sarà una sfida difficile ma siamo pronti. La gara ...

Scherma: a Torino va in scena il grand prix di fioretto: Il via venerdi' 9 febbraio con le fasi preliminari della gara femminile. Per l'Italia saranno gia' qualificate per diritto di ranking al tabellone principale di domenica Alice Volpi, Martina Favaretto ...