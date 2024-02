Giorgia Soleri | il goffo approccio a Ghali su Instagram | “Ci provo dal 2017”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tra le passioni di, molto probabilmente, ci sono i cantanti belli e famosi. Perché, conclusa la storia con il rocker Damiano David, l’influencer cambia genere ma continua a mirare ai musicisti. Hanno appassionato i follower i suoi goffi tentativi di entrare in contatto con, che pare vadano avanti da parecchi anni. La foto della mamma diÈ iniziato tutto con una foto della bella mamma di. Reduce dall’esperienza a Sanremo 2024 – e dalle polemiche di Domenica In – il trapper milanese ha postato sul proprio profilo Ig un tenero scatto in compagnia della madre, cui lo lega un profondo affetto e una grande complicità. Visualizza questo post suDall’aspetto giovanile, con la pelle luminosa, i capelli scuri e ...

