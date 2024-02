Chi l’ha visto di Federica Sciarelli | stasera su Rai3 | anticipazioni | scomparsi e casi della puntata di mercoledì 21 febbraio 2024

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tutto pronto per una nuovadi Chi, il programma di grande successo condottoin prima serata su. Scopriamo tutte ledi21, del programma campione d’ascolti dedicato aidi cronaca nera recenti e del passato e alle persone scomparse. Chispecialesu: ledi2121dalle ore 21.20 va ...

Napoli , Calzona pronto a sfidare il Barcellona Francesco Calzona è intenzionato a farsi trovare pronto per il suo esordio di stasera sulla ... (forzazzurri)

A distanza di un anno dalla scomparsa di Maurizio Costanzo , ieri sera è andata in onda su Canale 5 una serata speciale dedicata al conduttore, ... (isaechia)

Gli Ascolti tv di martedì 20 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di Ascolti tra Rai Uno con la prima visione del film Aline-La voce ... (fanpage)

Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi: Federica Sciarelli ci aspetta oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, per una nuova puntata di “Chi l'ha visto”. In onda su Rai 3 a partire dalle 21.20, dopo aver ospitato la scorsa settimana Sebastiano ...

Chi l'ha Visto Al centro della puntata nuove informazioni sul caso Resinovich: Alle 21.20, su Rai3, Federica Sciarelli torna sul caso Liliana Resinovich, la donna scomparsa e ritrovata cadavere 20 giorni dopo ...

Chi è Silvio Viale. Politico eccentrico e provocatore con il pallino del diritto all’aborto: Gonnelline scozzesi, con la birra in aula e cravatte fantasiose. Il ritratto del ginecologo torinese indagato per molestie sessuali ...