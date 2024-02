Botte a un passeggero e minacce coi martelli frangivetro Tre in manette per le incursioni violente sui treni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un 27enne picchiato con calci e pugni per una tentata rapina da una coppia di malviventi e un 21enne che con un complice minacciava i viaggiatori brandendo ifrangi vetro rimossi dai vagoni. Torna il terrore suiin Brianza con due episodi che hanno però portato a tre arresti dei carabinieri. A Villasanta i militari della compagnia di Monza hanno bloccato un 29enne della provincia di Pavia e un 18enne di Monza. Vittima un 27enne brianzolo, che ha subìto lesioni per una prognosi di 15 giorni. Poco dopo le ore 19 di giovedì il 27enne stava viaggiando sul treno regionale 25872, proveniente da Bergamo e diretto a Milano, quando è stato avvicinato da due giovani che gli hanno intimato di consegnare soldi e portafoglio e hanno iniziato a picchiarlo con calci e pugni, tentando anche di sottrargli lo smartphone. Le sue urla hanno messo in ...