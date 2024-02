Un nuovo defibrillatore a Sansepolcro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Arezzo, 12 febbraio 2024 – Il cuore dibatte più forte grazie alla generosità e all'impegno sociale dei suoi cittadini. Giovanni Carbonaro e Manola Ambrogetti, titolari de "La Piadinaccia", hanno donato unalla nostra comunità. Questo fondamentale strumento di soccorso è stato collocato in via Giordano Bruno, all’incrocio con via Aggiunti. La donazione di unrappresenta un atto di grande solidarietà e responsabilità da parte dei nostri concittadini, che dimostrano così la loro profonda sensibilità verso la salute e il benessere della nostra città e che di conseguenza ringraziamo calorosamente. Questosi aggiunge alla serie di dispositivi già presenti sul nostro territorio, svolgendo un ruolo cruciale nel salvare vite umane in caso di ...

