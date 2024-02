Traffico Roma del 12-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Luceverdeperché trovati all’ascolto auto in coda per incidente alle porte disulla A1Napoli tra Valmontone e la diramazioneSud verso Firenze in zona Torpignattara segnalato dalla polizia locale un incidente in via di Acqua Bullicante code tra via Roberto Malatesta e via Teano al via da oggi lavori su via di Santa Maria alle Fornaci si transita su carreggiata ridotta tra Piazza Santa Maria alle Fornaci via delle Fornaci i lavori termineranno il 26 febbraio ricordiamo infine che è in corso uno sciopero nazionale indetto dal gruppo Ferrovie dello Stato che avrà termina alle 17 durante l’agitazione possibili cancellazioni e variazioni per i soli treni regionali e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Marina riccomi è tutto grazie per ...