Napoli | 45 milioni per interventi di riqualificazione a Posillipo anche il Parco VIrgiliano e a Capodichino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Gli assi stradali die dell’area intorno all’aeroporto disaranno interessati da una serie didi manutenzione eper complessivi 45e mezzo di euro. Il pacchetto diè stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Edoardo Cosenza. Per quanto riguarda, i lavori stradali sono inseriti in un insieme integrato didenominato ”Grande Progetto” elaborato in considerazione dell’elevato valore culturale del sito. Per la manutenzione e ladelle strade sono disponibili risorse per 31.460.227 euro. Si interverrà su via Manzoni, ...