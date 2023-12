Rapporto Svimez | Fitto | Patto di stabilità ‘convitato di pietra’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 dicembre 2023) C’è un “convitato di pietra”, il fatto che “siamo alla vigilia del ritorno deldi. Se noi avessimo avuto scelte e risultati positivi che nella fase precedente avessero colto l’opportunità” di operare senzadisarebbe diverso. Lo sottolinea il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele, alla presentazione delricorda che ildeficit pil nel 2021 e nel 2022 è stato del 9 e 8% e “un punto vale circa 20 miliardi di euro” e dice che “questi elementi rappresentano un punto di riflessione, insieme ai dati sull’andamento della spesa pubblica”. Sugli asili nido finanziati dal Pnrr, passati da da 248 mila a 150 mila posti nella ...