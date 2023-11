Turn over rimandato | ma la reazione è da Inter | 3-3 col Benfica Ora la Real Sociedad per il 1° posto

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’rischia la figuraccia, subisce tre gol dall’ex Joao Mario, ma alla fine rimonta e sfiora anche la clamorosa vittoria dopo le reti di Arnautovic, Frattesi e Sanchez (su rigore procurato da Thuram). Nell’ultima giornata quindi la squadra di Simone Inzaghi dovrà battere laper guadagnarsi il primato del girone D e lo status da testa di serie in vista degli ottavi di finale di Champions League. Un punto e tanti calciatori rimandati per il tecnico piacentino che cambia otto elementi rispetto alla formazione che ha pareggiato con la Juventus. Nell’ampioc’è spazio anche per Audero tra i pali, oltre che per i vari Bisseck, de Vrij, Asllani, Frattesi, Klaassen, Carlos Augusto, Arnautovic, Alexis Sanchez. L’intesa è ancora da affinare, i meccanismi meno automatici con diversi ...