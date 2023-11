Arresto Raffaele Piscitelli | apprezzamenti del Prefetto di Caserta al Questore Grassi e ai suoi agenti

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 29 novembre 2023). Apprezzamento deldiper l’del latitanteda parte della Polizia di Stato. In seguito all’, nella tarda mattinata di oggi, di, reggente del clan “Massaro”, condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e latitante dalla primavera di quest’anno, ildi, Giuseppe Castaldo, ha inteso esprimere soddisfazione e apprezzamento alAndreae agli uomini e alle donne coinvolti nell’operazione, coordinata dalla DDA di Napoli, per l’eccellente attività svolta, frutto delle capacità operative e della professionalità della Polizia di Stato. “Ancora una ...