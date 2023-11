Lorella Cuccarini sulla figlia Chiara e la sessualità fluida | “Rappresenta i ragazzi che vogliono uscire dalle etichette | io ho lottato contro quelle date a me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Il mestiere più difficile? Fare la mamma. Parola diche si è raccontata a La Stampa. La conduttrice e ballerina si divide tra Amici e il teatro ma è sicura di quale sia la cosa più complicata, essere genitore: “Nessuno ti insegna, cerchi di mettere a frutto l’esperienza dell’essere. A Sara, la prima dei miei quattro, dico sempre che ha pagato la mia inesperienza. In famiglia abbiamo un rapporto aperto, intimo, ma resto un genitore, non un’amica”. E arriva anche il commento su quanto detto con un post Instagram dalla: “Non ho mai amato le. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo, così come di una ragazza”, aveva scritto la 23enne.aveva ...