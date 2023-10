Inter | la curva nord prepara 50 000 fischietti per il ritorno di Lukaku a San Siro

(Di martedì 3 ottobre 2023) All’-Roma del 29 ottobre manca ancora molto, ma lanerazzurragià l’accoglienza a Romelu. “Il giorno delpiù sgradito si avvicina, facciamoci trovare pronti”, si legge nella fanzine distribuita tra i tifosi al Meazza prima nella gara di Champions League contro il Benfica di stasera. “Il 29 ottobre è una data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle nel modo più indegno – proseguono i tifosi -. Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data; ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle. Prima dell’incontro con la Roma ladistribuirà, in allegato ...

