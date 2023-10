Il nuovo Direttore Creativo di Alexander McQueen viene da JW Anderson

Leggi su gqitalia

(Di martedì 3 ottobre 2023) A pochi giorni dall’ultimo show disotto la guida di Sarah Burton andato in scena alla Paris Fashion Week, Kering ha già annunciato una nuova guida per il brand. Come confermato dallo stesso gruppo, sarà infatti Seán McGirr ad assumere il ruolo didel marchio, una decisione comunicata allo staff nella giornata di oggi. Con un curriculum che comprende Burberry, Christophe Lemaire e Uniqlo, tra gli incarichi più recenti di McGirr c’è quello alla guida del Ready-to-Wear maschile di JW, oltre che un ruolo nel team womenswear di Dries Van Noten. «Siamo lieti di dare il benvenuto a Seán McGirr come» ha dichiarato Gianfilippo Testa, CEO di. «Con la sua ...