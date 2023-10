Diego Sangalli | musicista di Ghisalba | morto in montagna a soli 17 anni

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 2 ottobre 2023). Amava la, la musica e l’Inter. Queste le passioni di, l’escursionista di17indomenica 1 ottobre. La mattinaaveva deciso di raggiungere il Pizzo Porola, partendo da Valbondione. Pare fosse da solo, quindi nessuno avrebbe visto la dinamica dell’incidente che lo ha portato alla morte. I suoi familiari lo attendevano a casa, forse per pranzo, e quando non lo hanno visto rincasare hanno provato a chiamarlo al telefono. Ma nessuno rispondeva. Così si sono allarmati e, intorno alle 15, hanno chiamato il 112. Subito si è messa in moto la task force per la ricerca persone, con i vigili del fuoco di Clusone, il Saf di Bergamo, i carabinieri e i tecnici del Soccorso Alpino. Il ...