Urbano Cairo | “De Laurentiis? Vicenda scivolosa | io mai fatto certe operazioni Lotito? Rapporto positivo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “Quella è stata una stagione in cui alcune squadre hannoquesto genere di. Io non le ho mai fatte perché non mi è mai venuto di farle. Poi questa è unaabbastanza, perché alcuni dicono come si fa a dire il valore di un giocatore?”. Così, presidente del Torino, nel corso della conferenza stampa per la presentazione del Torino Club in Parlamento, parlando dellache riguarda Aurelio De: “Vediamo come va. Mi auguro che le cose finiscano per il meglio per tutti”. E sui rapporti con, visto che stasera i granata affrontano la Lazio: “Con Claudio c’è un buon, poi qualche volta ci sta che ci siano delle opinioni diverse, però in un ...