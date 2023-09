Grande Fratello | Angelica fa una rivelazione inaspettata sulla madre ed un noto cantautore VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023)Baraldi ha fatto unae ilVasco Rossi. Ecco cosa è emerso, l’ottava edizione è appena iniziata e intanto nella Casa i concorrenti stanno raccontando inediti retroscena sulle loro storie. I concorrenti nella scorsa edizione sono stati divisi in due gruppi, attualmente solo dieci gieffini si trovano nella Casa mentre tutti gli altri sono stati trasferiti nel tugurio. Domani sera, giovedì 28 settembre andrà in onda un nuovo appuntamento. Leggi anche –>Vip, ex gieffina verso Pechino Express? L’indiscrezione (FOTO) La: ecco ...