Campi Flegrei | forte scossa gente per strada da Pozzuoli a Napoli

... It - Alert verrà impiegato per le seguenti tipologie di rischio: maremoto generato da sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio,, Vulcano ...... in caso di maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio,, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze ...

Intorno alle 3.30 della notte del 27 settembre 2023 una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione di Napoli ...Ancora una scossa di terremoto avvertita nei Campi Flegrei. Alle ore 22:49 i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un accadimento sismico di magnitudo 2.2 della scala Richter. L'even ...