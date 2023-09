Cagliari-Milan | Theo Hernandez chiede il cambio nel finale | probabilmente solo stanchezza

Cagliari-Milan le pagelle e il tabellino della partita Cagliari-Milan le pagelle e il tabellino della partita. Pochi cambi mirati per Pioli: obiettivo rimanere in scia dell’Inter. Dopo la vittoria ...

LIVE Cagliari-Milan 1-3 : bomba di Loftus-Cheek! Cagliari e Milan si affrontano all'Unipol Domus oggi alle 18.30, in un match valevole per la sesta giornata di Serie A. In tv il match è...

LIVE Cagliari-Milan 1-2 : Luvumbo ci prova ancora Cagliari e Milan si affrontano all'Unipol Domus oggi alle 18.30, in un match valevole per la sesta giornata di Serie A. In tv il match è...

LIVE Cagliari-Milan 1-2 : inizia il secondo tempo - Ranieri inserisce Oristanio Cagliari e Milan si affrontano all'Unipol Domus oggi alle 18.30, in un match valevole per la sesta giornata di Serie A. In tv il match è...

Cagliari-Milan 1-2 LIVE : iniziato il secondo tempo All’Unipol Domus, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Cagliari e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...