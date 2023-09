Bologna | Thiago Motta | «Ogni partita fa storia a se»

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Le parole di, tecnico del, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza di domaniha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani delcontro il Monza. Di seguito le sue parole. FELICE PER LA DIFESA O PREOCCUPATO PER I POCHI GOL – «Fa parte del gioco… Il problema vero sarebbere prendere tanti gol e farne pochi. Ad oggi abbiamo affrontato squadre importanti del nostro campionato, efaa sé. Ora sia concentrati sulla gara di domani». CAMBI – «Metteremo in campo la migliore squadra per affrontare il Monza. Non possiamo contare su Lucumì e Posch che speriamo possano rientrare il prima possibile. La loro assenza da però la possibilità a altri ...

