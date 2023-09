Abolito il reddito di cittadinanza | ma i corsi sono fermi Calderone | “Non vedo una situazione di particolare difficoltà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “In questo momento abbiamo 700mila posti neidi formazione delle Regioni, abbiamo 100mila posti neidi utilità collettiva e abbiamo 70mila posti come offerte di lavoro che hanno inserito le APL (Agenzie per il Lavoro, ndr)”. Con queste parole la ministra per il Lavoro, Marina Elvira, fa un primo bilancio della nuova piattaforma denominata Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl). La ministra, intervenuta ad un convegno promosso dalla Cisl a Roma, sottolinea con orgoglio di aver centrato l’obiettivo di far partire la nuova piattaforma che incrocia offerta e domanda di lavoro, per gli ex percettori deldi– e non solo – il 1 settembre come promesso. “Qualche gufo diceva che noi quel giorno non saremmo riusciti a partire” afferma dal ...