Nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2022 il volo 609 di Ita Airways partito da New York e diretto a Fiumicino non ha dato segnali al centro radar ...

Nuova tegola giudiziaria per Donald Trump . UndiYork ha condannato l'ex presidente Usa ei suoi figli adulti per frode, commessa per circa un decenni dal tycoon nella costruzione del suo impero immobiliare. La Trump Organization ...... rendendo così difficile o impossibile per lui e i figli adulti fare affari aYork. Lo stessoha annunciato che continuerà ad esserci una figura indipendente che supervisiona le ...

Usa, giudice New York accusa Donald Trump di frode: richiesta danni di 250mln dollari Sky Tg24

Giudice di New York ritiene Trump responsabile di frode TGCOM

Donald Trump e i suoi figli adulti sono responsabili di frode. Hanno fornito per circa un decennio false informazioni finanziarie gonfiando il valore dei loro asset sino a 3,6 miliardi di dollari nei ...Un giudice di un tribunale di New York ha stabilito che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commesso una frode fiscale per diversi anni, ...