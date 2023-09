Museo Nicolis premiato al Concorso di Eleganza per auto d' epoca Meano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Trionfo per la VI edizione deldiperd'che si è tenuta ieri, domenica 24 settembre, nell'incantevole cornice del Castelloin provincia di Brescia, lungo un ...

Il Museo Nicolis in pista Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023 domenica 3 settembre ore 12:30, Autodromo Nazionale Monza Il Museo Nicolis ...

Il Museo Nicolis in pista Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023 domenica 3 settembre ore 12:30, Autodromo Nazionale Monza Il Museo Nicolis ...

Il Museo Nicolis apre il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023 scendendo in pista con la bandiera FIA Federazione Internazionale ...

Il, sempre presente agli appuntamenti di settore e fortemente legato alle attività del territorio, ha ricevuto un doppio riconoscimento all'evento organizzato dal Rotary Club Brescia ...- - > Villafranca, prestigioso premio per il. Prestigioso premio per ildi Villafranca nella VI edizione del Concorso di Eleganza per auto d'epoca Meano che si è tenuta ieri, domenica 24 settembre, al Castello Meano, ...

Museo Nicolis di Villafranca, premio al concorso Eleganza per auto ... veronaoggi.it

Il Museo Nicolis al GP di F1 di Monza con una Fiat 1100E Vistotal ... Ruoteclassiche

Prestigioso premio per il Museo Nicolis di Villafranca nella VI edizione del Concorso di Eleganza per auto d’epoca Meano, nel bresciano ...