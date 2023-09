Tale e quale show 2023 | le imitazioni della seconda puntata

Al viaShow 13 . Sul palco è sbarcata anche Ginevra Lamborghini che ha vestito i panni di Annalisa intonando Mon Amour , celebre hit estiva. La performance è andata piuttosto bene, con la ...'È un po' il 'Sabato del Villaggio' leopardiano nelc'è sempre un elemento di aspettativa. ... 'Questa è un'Azienda di servizio pubblico e in quantoha anche in sé la necessità di essere ...

Gaudiano sulle orme di Antonino, stravince la prima puntata di Tale e Quale show FoggiaToday

L’interpretazione di Luca Gaudiano a Tale e quale come Tiziano Ferro emoziona Ricordiamo Luca Gaudiano come vincitore di un Festival di Sanremo sezione Giovani, ma poi non ha sfondato. E su questo ha ...La prima puntata del 22 settembre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione della cantante Jo Squillo nei panni di Madonna, con ...