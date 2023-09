Empoli-Inter | Andreazzoli rivoluziona la formazione | cambia modulo

(Di sabato 23 settembre 2023)domani alle 12.30 è il nuovo debutto dicome allenatore dei toscani, dopo l’esonero di Zanetti. Per lasi, rispetto alle precedenti uscite dei toscani. SI– Perritorno all’antico per i toscani, complice il ritorno di Aurelio. L’allenatore, che aveva lasciato gli azzurri a giugno 2022, riprende il posto di Paolo Zanetti esonerato dopo aver perso 7-0 contro la Roma. E si torna al 4-3-1-2, ilche ha fatto le fortune dell’, dopo una stagione iniziata col 4-2-3-1. Francesco Caputo non è quindi più l’unica punta, avrà uno fra Nicològhi, il giovane Stiven Shpendi o l’ex ...

Dopo l’assenza forzata nel match di Champions League contro la Real Sociedad, Hakan Calhanoglu è abile e arruolabile. Nonché pronto per tornare in ...

Domani alle 12.30 Empoli-Inter sarà l’ultima contro prima, ma in ogni caso in Toscana l’entusiasmo è alto per l’arrivo della capolista . La società ...

Empoli-Inter è la quinta partita di questa Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming . Si gioca ...

Pinamonti raggiunge quota 4 gol nella classifica dei capocannonieri grazie alla rete segnata in Sassuolo-Juventus: Lautaro Martinez può replicare in ...

L'apre la sesta giornata di Serie A delle gare in programma domenica 24 settembre. I nerazzurri saranno di scena acontro i toscani che hanno cambiato l'allenatore. Con il ritorno di ...PalladinoCLASSIFICA SERIE A:punti 12; Lecce* 11; Juventus* 10; Milan 9; Frosinone* 8; Napoli, ... Sassuolo* 6; Bologna 5; Monza, Roma, Lazio, Udinese, Genoa* e Salernitana* 3; Cagliari 2;...

Probabili formazioni di Empoli-Inter Sky Sport

Serie A | Le probabili formazioni di Empoli-Inter MilanoToday.it

Ecco quelle della domenica:"Empoli-Inter 2 non ho dubbi sulla vittoria dei nerazzurri, Atalanta-Cagliari 1, Udinese-Fiorentina X partita tosta, Bologna-Napoli 2 e lo dico a malincuore, Torino-Roma 2, ...C’è un giocatore dell’Empoli che l’Inter segue già da un po’ di tempo come obiettivo in ottica futura, ma il ragazzo non sarà in campo L’Inter si è affidata a Yann Sommer per difendere la porta nella ...