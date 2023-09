Domenica In oggi | Mara Venier e gli ospiti su Rai 1

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 23 settembre 2023) In studio Piero Chiambretti, Brigitte Nielsen, Francesca Fagnaniconducela seconda puntata diIn 2023-2024. Nella trasmissione del 24 settembre, tra glil’attrice e showgirl Brigitte Nielsen si racconta in un’ampia intervista, Piero Chiambretti si confessa tra carriera e vita privata, Francesca Fagnani ospite per la prima volta dicon le sue ‘Belve’ e l’attualità su Gina Lollobrigida con Andrea Piazzolla. Piazzolla parlerà della complessa vicenda legata all’eredità di Gina Lollobrigida e della recente notizia della richiesta di condanna per l’ex assistente personale dell’attrice. In studio, oltre allo stesso Andrea Piazzolla, in qualità di opinionisti ci saranno Adriano Aragozzini, Morena Zapparoli, Alessandra Mussolini, ...