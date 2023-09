Calendario Mondiali canoa slalom 2023 oggi | orari 22 settembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dopo i titoli a squadre, si cominciacon la proclamazione dei nuovi dominatori delle discipline singole. Aididi Lee Valley, in Gran Bretagna, si assegnerannoi primi due titoli iridati: si comincia con la canadese, con l’Italia che nutre speranze soprattutto nellamaschile. Raffaello Ivaldi ha confermato il suo ottimo momento di forma, dimostrando che il successo di La Seu d’Urgell non è stato il suo picco. Qualificazione immediata con il secondo posto alle spalle di Miquel Travé, testimonianza di come il percorso del Lee Valley White Water Center si addica alle sue caratteristiche. Ad affiancarlo Paolo Ceccon. Tra le donne invece Marta Bertoncelli ed Elena Borghi puntano ad un posticino in finale. Soprattutto la seconda sembra avere qualche ...