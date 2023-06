Roma - Milan | è sfida di mercato | occhi su Ndicka | Tielemans e Scamacca

L'urgenza di rinforzare la rosa unita alla necessità di far quadrare i conti hanno portatoad inseguire gli stessi obiettivi di mercato. Evan Ndicka, Yoeri Tielemans e Gianluca Scamacca, i primi due da ingaggiare a parametro zero, l'ex punta del Sassuolo invece può diventare ..."Noi, la nostra finale l'abbiamo già vinta, ed è stata quella col". Leggi anche Calcio, ...sconfitta, ma dovete immaginarci felici Ignazio La Russa, da par suo, parte dalla vittoria già nel ...In casasono giorni frenetici. Entro il 30 giugno, il club dovrà produrre plusvalenze per circa 30 ... Dal Manchester Untied all' Aston Villa , passando anche pere Galatasaray , tutte squadre ...

La settimana che si sta per chiudere ha segnato una vera e propria svolta in casa Milan. Lunedì è terminata ufficialmente l'era Maldini-Massara, mentre è ...Segui Tag24 anche sui social Ci siamo. Evan N’Dicka è a un passo dal vestire la maglia della Roma dopo una trattativa che sembra essersi avviata per la fumata bianca in casa giallorossa. L’obiettivo, ...