DECISIONI Sollecitato sui problemi che riguardano il club bianconero come quello catalano, Alsi smarca: 'Sono problemi loro in cui non entro, hanno i loro avvocati che li aiutano a ...DECISIONI Sollecitato sui problemi che riguardano il club bianconero come quello catalano, Alsi smarca: 'Sono problemi loro in cui non entro, hanno i loro avvocati che li aiutano a ...

Al Khelaifi riaccoglie i ribelli della Superlega: "Grande decisione da parte della Juve" La Gazzetta dello Sport